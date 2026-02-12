Manchester City : une offre de 50 M€ prête à partir pour un crack brésilien

Cet hiver, Manchester City n’a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire les envies de Pep Guardiola. Face aux cascades de blessures en défense centrale, les Skyblues ont grillé toute la concurrence pour s’offrir le très courtisé Marc Guéhi en échange de 23 M€. Une somme non négligeable pour l’ancien capitaine de Crystal Palace, dont le contrat s’achevait en juin prochain. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Désireux de renforcer son attaque avec un joueur de côté, Guardiola a obtenu la signature d’Antoine Semenyo. City a lâché 72 M€ pour se payer un joueur qui a marqué 10 buts en 21 matches avec Bournemouth cette saison. Un pari coûteux, mais payant pour les Skyblues puisque l’international ghanéen de 26 ans (32 sélections, 3 buts) s’est immédiatement montré décisif avec 5 réalisations et 2 offrandes en 8 matches, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Un Brésilien rapidement adapté à l’Europe

Pour l’été prochain, La Gazzetta dello Sport assure que Manchester City a des vues sur un pensionnaire de Serie A. Son nom ? Wesley. Âgé de 22 ans, le Brésilien est arrivé à l’AS Roma l’été dernier en provenance de Flamengo. Capable d’évoluer au poste de latéral droit, mais aussi un cran au-dessus, aussi bien à droite qu’à gauche, Wesley s’est immédiatement imposé dans l’équipe entraînée par Gian Piero Gasperini.

Titularisé à 24 reprises en 29 apparitions (3 buts, 1 passe décisive), le Sud-Américain a été recruté en échange de 30 M€. Et selon le journal au papier rose, City est prêt à mettre 50 M€ sur la table pour l’exfiltrer d’Italie un an seulement après son arrivée dans la Botte. Sous contrat jusqu’en 2030, Wesley a toutefois été déclaré intransférable par l’AS Roma qui n’entend pas se faire dépouiller à l’heure où il sait que retenir un élément comme Manu Koné sera bien plus compliqué.