Liverpool : Jérémy Jacquet déjà récompensé pour ses débuts impressionnants

Jérémy Jacquet n’a pas mis longtemps à conquérir Liverpool. Recruté en provenance du Stade Rennais contre 70 millions d’euros, le défenseur central français de 21 ans réalise des débuts tonitruants sous les couleurs des Reds. Rapidement devenu un titulaire indiscutable, l’ancien Rennais n’a pas manqué la moindre rencontre officielle depuis son arrivée en Angleterre. Des performances remarquables qui lui ont même permis de découvrir l’équipe de France lors du dernier rassemblement à Clairefontaine. Et visiblement, ses prestations ne sont pas passées inaperçues auprès des supporters de Liverpool, qui ont décidé de lui offrir une première distinction individuelle.

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En effet, Jérémy Jacquet a été élu meilleur joueur des mois d’août et de septembre par les supporters des Reds. Une belle récompense pour le jeune international français, qui a notamment devancé Cody Gakpo et Alexander Isak dans les votes. Preuve supplémentaire de son excellent début de saison, le défenseur figurait également parmi les joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur de Premier League en septembre, finalement remporté par Pascal Groß.