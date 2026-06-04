L’OGC Nice va attaquer l’OM pour Grégory Lorenzi !

Nous vous le révélions dernièrement, c’est désormais officiel. Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Un dossier qui continue, malgré tout, de faire parler puisque l’ancien DS du Stade Brestois était, avant cela, tout proche de rejoindre l’OGC Nice, officiellement maintenu en Ligue 1.

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«On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet», avait d’ailleurs déploré Rivère après le maintien niçois décroché à l’issue des barrages.

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Nice ne lâche pas l’affaire !

Avant d’ajouter : «il vient me voir au bureau et me dit 'président je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille’. (…) Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui».

Après les mots, le club azuréen est finalement prêt à passer à l’acte. Selon une information révélée ce jeudi par L’Équipe, et confirmée par RMC Sport, l’OGCN a décidé de saisir les prud’hommes pour Grégory Lorenzi. La guerre est lancée…