Drame en Espagne : complètement détruit, Jesus Owono s’est retranché chez lui !

C’est une semaine difficile pour le football espagnol. Mardi, Tenerife a ainsi annoncé le décès de Jesus de Miguel, attaquant de 30 ans, suite à un énorme choc avec le portier du FC Andorra Jesus Owono. Après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire sur le coup, il est décédé le lendemain matin, à l’hôpital. Un drame qui a choqué l’Espagne, mais aussi le reste de la planète, et de nombreux hommages ont d’ailleurs eu lieu lors de cette journée de Ligue des Champions.

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Et pendant que la famille de De Miguel et les fans de Tenerife font leur deuil, il y a un autre homme qui vit des moments très compliqués : Jesus Owono, qui n’avait logiquement aucune intention de provoquer la mort de son adversaire. « Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. Il m’est difficile de trouver les mots et j’ai beaucoup de mal à assimiler tout ce qui s’est passé. Je ressens une douleur immense suite à la perte de Jesús. Je pense à lui, à sa famille et à toutes les personnes qui l’aimaient », indiquait-il dans un communiqué publié mercredi, affirmant aussi être prêt à faire face à toutes les conséquences - pénales notamment - qui pourraient se présenter dans les mois à venir.

Owono est retranché chez lui

Le quotidien Marca en dit un peu plus sur la situation du portier équato-guinéen de 25 ans. On apprend qu’il est pour l’instant réfugié chez lui, détruit psychologiquement et très touché par cette tragédie. Il est soutenu par sa famille, et plusieurs de ses anciens coéquipiers sont aussi en train de l’épauler dans ses moments difficiles. Gerard Piqué et les dirigeants du club andorran, ainsi que les joueurs, sont aussi en train d’aider, comme ils le peuvent, leur gardien. L’ancien défenseur du FC Barcelone serait d’ailleurs très impliqué ces derniers jours pour aider son club à sortir de cette situation compliquée, mais aussi soutenir Tenerife et la famille de De Miguel.

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Marca explique qu’Owono n’est pas le seul joueur à avoir été traumatisé par l’évènement, puisque beaucoup de membres de l’effectif sont aussi en train de consulter des psychologues. Le média décrit aussi un Owono inconsolable, qui pleure régulièrement, et qui n’est pas sorti de chez lui depuis la tragédie. Autant dire qu’il semble difficile de le revoir sur un terrain dans les prochaines semaines…