Coupe du Monde 2026 : le Portugal annule son entraînement et sa conférence de presse !

La Coupe du Monde 2026 réserve déjà son lot de rebondissements, de scandales et de polémiques. Et c’est le Portugal qui vient d’en faire l’expérience à quelques jours d’un rendez-vous particulièrement important. Installée en Floride pour préparer la suite de son parcours dans la compétition, la sélection dirigée par Roberto Martínez poursuit sa montée en puissance avant son premier match programmé mercredi face à la République démocratique du Congo. Dans un groupe où chaque détail compte et où la moindre perturbation peut avoir des conséquences sportives majeures, la Seleção tentait de maintenir son programme habituel afin d’aborder cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Cristiano Ronaldo et ses partenaires avaient prévu une journée de travail classique au sein de leur camp de base de Palm Beach, avec une conférence de presse puis une séance d’entraînement destinée à peaufiner les derniers réglages avant cette échéance qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification.

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Depuis l’ouverture du tournoi, le Portugal n’a pas cessé d’afficher de grandes ambitions et nourrit l’espoir de réaliser un parcours historique sur le sol nord-américain. Le staff technique multiplie les précautions afin de préserver la fraîcheur physique d’un effectif particulièrement riche, composé de cadres expérimentés et de jeunes talents capables de faire la différence à tout moment. La rencontre contre la RD Congo est observée avec beaucoup d’attention, car elle pourrait permettre aux Lusitaniens de rapidement se placer à une position confortable au classement et de se rapprocher des objectifs fixés avant le coup d’envoi de la compétition. En ce sens, chaque séance d’entraînement revêt une importance capitale. Les joueurs avaient besoin de poursuivre leur préparation selon un calendrier minutieusement élaboré par le staff, mais les événements survenus à Palm Beach ont brutalement bouleversé ce plan soigneusement construit depuis plusieurs jours.

Une tempête qui a inquiété toute la délégation

L’inquiétude a gagné le camp portugais lorsqu’un violent système orageux s’est approché de la zone où devait se dérouler l’entraînement de la sélection. Les conditions météorologiques se sont rapidement dégradées au point de provoquer l’évacuation du centre d’entraînement. Plusieurs informations en provenance de Floride indiquent que les joueurs se sont retrouvés confinés à bord de leur bus tandis que les responsables de la fédération et les autorités locales surveillaient attentivement l’évolution de la situation. La conférence de presse prévue dans la journée a été annulée dans l’urgence et l’entraînement a, lui aussi, été suspendu. Pendant de longues minutes, l’incertitude a régné autour de l’organisation du programme portugais. Les images d’un groupe bloqué et privé d’activité ont immédiatement alimenté les interrogations alors que le compte à rebours avant le duel contre la RD Congo continue de tourner. Après l’évacuation de la tente installée à côté du terrain d’entraînement, les journalistes, les membres de l’organisation et les autres participants ayant été dirigés vers leurs voitures pour des raisons de sécurité, la Fédération portugaise de football a confirmé l’annulation de la conférence de presse, à laquelle devait participer Matheus Nunes, conformément au protocole en vigueur dans ce genre de situation.

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🚨 A thunderstorm is heading to Portugal's training headquarters in Palm Beach. ⛈️



Training sessions are very likely to be canceled. pic.twitter.com/lipY4hAOlK — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 14, 2026

Cette alerte météorologique a créé un climat de tension inhabituel autour d’une sélection qui cherchait justement à conserver un maximum de sérénité. Même si aucune menace directe ne pèse sur la sécurité des joueurs, l’épisode rappelle à quel point un événement extérieur peut perturber la préparation d’une équipe engagée dans une Coupe du Monde comme ce fut déjà le cas ces derniers jours avec l’Iran, l’Uruguay ou encore l’Angleterre. Les fortes pluies, les éclairs signalés dans le secteur et les consignes de prudence imposées par les autorités ont obligé le Portugal à revoir totalement son organisation du jour. Au sein de la délégation, chacun attend désormais les prochaines communications officielles de la Fédération portugaise de football afin de savoir si une séance de remplacement pourra être organisée, précise cette nuit le quotidien portugais A BOLA. À quelques jours seulement d’un match déjà considéré comme crucial, cette tempête a semé le doute et fait planer une véritable menace sur le rythme de préparation des hommes de Roberto Martínez, plongés malgré eux dans une situation aussi imprévue que préoccupante.