Everton : Jack Grealish au cœur d’une grosse polémique en Angleterre

Jack Grealish se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique en Angleterre. Selon le tabloïd britannique The Sun, l’ailier d’Everton aurait enchaîné deux soirées festives les 19 et 20 octobre, quelques jours avant d’être écarté du groupe pour un « problème disciplinaire ». La première aurait eu lieu à Londres, après la cérémonie des Pride of Britain Awards : le joueur se serait ensuite rendu dans le quartier de Victoria, où il serait resté jusqu’au petit matin.

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Ces révélations apportent un nouvel éclairage sur les jours qui ont précédé la sanction prise par Everton, qui n’avait pas retenu Grealish pour le match de Coupe de la Ligue contre Newcastle. The Sun précise que ces deux sorties se sont déroulées environ une semaine avant l’annonce de son exclusion pour des raisons disciplinaires.