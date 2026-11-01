Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Everton : Jack Grealish au cœur d’une grosse polémique en Angleterre

Par Allan Brevi
1 min.

Jack Grealish se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique en Angleterre. Selon le tabloïd britannique The Sun, l’ailier d’Everton aurait enchaîné deux soirées festives les 19 et 20 octobre, quelques jours avant d’être écarté du groupe pour un « problème disciplinaire ». La première aurait eu lieu à Londres, après la cérémonie des Pride of Britain Awards : le joueur se serait ensuite rendu dans le quartier de Victoria, où il serait resté jusqu’au petit matin.

La suite après cette publicité

Ces révélations apportent un nouvel éclairage sur les jours qui ont précédé la sanction prise par Everton, qui n’avait pas retenu Grealish pour le match de Coupe de la Ligue contre Newcastle. The Sun précise que ces deux sorties se sont déroulées environ une semaine avant l’annonce de son exclusion pour des raisons disciplinaires.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Jack Grealish

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Jack Grealish Jack Grealish
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier