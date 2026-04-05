Les critiques, son coup de mou, ses objectifs : Désiré Doué lâche ses vérités

Les conséquences d’une saison hors norme à tous les niveaux. Entré dans une nouvelle dimension depuis ce 31 mai 2025, jour de finale de Ligue des Champions au cours de laquelle il avait inscrit un doublé mémorable (5-0 contre l’Inter Milan), Désiré Doué y a inévitablement laissé des plumes. L’international tricolore avait disputé 61 matchs la saison passée, et fait naître de nouvelles attentes à la hauteur de son nouveau statut.

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Son exercice 2025/2026 n’avait pas démarré sous les meilleurs auspices : irrégularité, blessures, critiques… Mais l’ancien Rennais a fait le dos rond comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Téléfoot : « les critiques, ça fait partie du football, sincèrement. Et d’autant plus quand tu joues au PSG. En France, quand on performe un peu moins, il y a beaucoup de critiques », confie-t-il, expliquant voir malgré tout du positif là-dedans.

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Objectif 3e étoile et back-to-back en Ligue des Champions

« Je suis un joueur talentueux certes, mais qui a beaucoup d’ambition. Et la remise en question, ce n’est pas que les critiques que je lis ou que j’entends. C’est moi-même qui me l’impose au quotidien avec mon entourage. Ca ne me perturbe pas du tout, et sincèrement, il y a des critiques qui font avancer. Tout n’est pas à jeter, certaines sont très bonnes à prendre et il faut s’en servir pour se remettre en question », ajoute-t-il. Après avoir subi deux blessures au mollet et à l’ischio cette saison, Doué assure être aujourd’hui dans sa meilleure forme pour aller chercher ses objectifs de fin de saison : le back-to-back en Ligue des Champions, et la troisième étoile en sélection, lui qui vient de marquer ses deux premiers buts en Bleus face à la Colombie.

« C’est une saison qui a été un peu en dents de scie à cause des blessures, je me suis blessé deux fois cette saison, ça ne m’était jamais arrivé encore. Je suis très content de rejouer à 100% de mon état physique. La Coupe du Monde ? J’espère être présent, ce serait un rêve de la jouer avec l’équipe de France, l’objectif sera de ramener la troisième étoile », confie l’attaquant de 20 ans. « La Ligue des Champions ? On sait de quoi on est capable, on sait qu’on peut aller gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions, on a envie d’aller écrire l’histoire une nouvelle fois. » Il faudra déjà passer l’obstacle Liverpool dès mercredi. Une opposition qui devrait raviver chez lui de jolis souvenirs.