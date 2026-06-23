Coupe du Monde 2026 : les remplaçants ont sauvé la peau de l’Algérie et de Vladimir Petkovic

L’Algérie respire mieux ce matin. Battus par l’Argentine lors de la première journée de la Coupe du Monde 2026, les Verts voulaient repartir du bon pied ce mardi face à la Jordanie. Vladimir Petkovic, lui, se savait attendu. Ses choix et sa gestion lors de la défaite face aux champions du monde en titre ont beaucoup fait parler au pays. Certains réclamaient même son départ après le tournoi. Sa sortie médiatique avant le match face aux Jordaniens a aussi fait jaser. «Je ne lis rien et je ne sais pas de quoi il s’agit, je ne suis pas les réseaux sociaux, je me concentre uniquement sur ce match et sur mes joueurs et de faire en sorte de créer un optimisme au sein du groupe afin de gagner ce match (…) Les joueurs ont pu récupérer de la défaite y compris mentalement, mais comme je vous l’ai dit avant, ce match n’est pas décisif.»

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Ce qui était incompréhensible pour la presse comme les amoureux de la sélection nationale. Une défaite aurait placé l’Algérie dans une position très inconfortable. Pendant une partie du match face à la Jordanie, les Fennecs l’ont été. En effet, Nizar Al Rashdan a ouvert le score pour la Jordanie d’un tir inspiré qui a surpris Luca Zidane à la 36e minute de jeu. Longtemps, les Verts ont couru après le score et ont poussé. Petkovic a également procédé à des changements gagnants. Benbouali a remplacé Boudaoui à la mi-temps. Cela a payé puisqu’il a égalisé de la tête après avoir été servi parfaitement par Mahrez (1-1, 69e). L’entrée d’Anis Hajd Moussa a également fait du bien aux Algériens.

La presse algérienne salue Petkovic

C’est lui qui est d’ailleurs à l’origine du but de la victoire à la 82e. Il a enroulé un centre au premier poteau puis le ballon a été dévié pour Gouiri, qui a marqué un but de filou (1-2, 82e). Le coaching a donc tout changé et sauvé l’Algérie, qui jouera pour la deuxième place face à l’Autriche. La presse algérienne salue d’ailleurs le sélectionneur, qui a aussi fait entrer Nabil Bentaleb qui a apporté dans l’entrejeu. Compétition a écrit : «si Bentaleb a fait beaucoup de bien, le coach a également beaucoup osé en sortant Boudaoui et en mettant Benbouali. D’ailleurs, cela a permis à Chaibi de redescendre d’un cran, d’installer Gouiri sur le côté gauche de l’attaque et de mettre l’ancien du Paradou dans le poste d’avant-centre. Cette décision n’a pas tardé à porter ses fruits puisque l’attaquant des Verts a été l’auteur du but égalisateur sur un caviar de Mahrez et a permis de totalement relancer les Verts. »

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Le média algérien ajoute : «autre joueur à avoir été aligné en seconde période, c’est Anis Hadj Moussa. Ce dernier n’a joué qu’un quart d’heure au cours de ce match mais cela a été suffisant pour qu’il apporte beaucoup de bonnes choses. Il était derrière le corner qui amène le second but et qui offre 3 points très importants pour l’équipe nationale. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic a su faire la différence face à son homologue jordanien et cela a permis à l’équipe nationale d’être toujours en lice pour une qualification pour les 16e de finale. Pour cela, il faudra battre l’Autriche samedi pour le compte de la 3e journée.» TSA a aussi mis en avant les changements gagnants du coach.

Petkovic a sauvé sa peau

«En seconde période, Vladimir Petkovic a opéré quelques changements. Il a sorti Zerrouki, coupable sur le premier but jordanien et fait entrer Bentaleb et lancé l’attaquant Benbouali à la place du milieu défensif Boudaoui. Des changements qui ne tardent pas à donner leurs fruits. Petit à petit, sans se précipiter, les Fennecs se mettent à assiéger le camp jordanien, multipliant les assauts et les tirs cadrés notamment de Maza. La délivrance est venue de Benbouali qui a égalisé d’une tête imparable après un centre impeccable de Riyad Mahrez (1-1e, 69e). Cette égalisation a galvanisé davantage les Guerriers du désert qui ont réussi à renverser les Jordaniens grâce à un but plein d’opportunisme d’Amine Gouiri (82e).»

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Contre l’Autriche, Petkovic devra faire les bons choix d’entrée. Mais il s’est montré satisfait ce mardi. «Ce qui m’a le plus plu aujourd’hui, c’est la réaction des joueurs après avoir encaissé ce but. L’équipe n’a pas perdu son calme et a continué à croire en sa capacité à revenir dans le match (…) Nous avons été sanctionnés sur quelques erreurs en première mi-temps. Cela fait partie du football et il faut savoir gérer ce genre de situations. Les statistiques étaient en notre faveur dans plusieurs domaines. Nous avons contrôlé le match, créé de nombreuses opportunités et je pense que cette victoire est méritée», a expliqué le sélectionneur, qui a salué les entrants. Prochaine étape, le 28 juin contre l’Autriche.