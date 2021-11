Ligue 1 : pourquoi l'OM patine

Sur les dix dernières rencontres toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a connu deux défaites (RC Lens et Lille OSC), deux petites victoires (FC Lorient et Clermont Foot 63) et donc six matches nuls (Galatasaray, Lazio deux fois, PSG, OGC Nice et FC Metz). Un petit coup d'arrêt après un été enchanté avec de belles victoires (contre le Montpellier HSC, l'ASSE, l'AS Monaco et le Stade Rennais notamment).

La suite après cette publicité

À l'époque, on prédisait au moins à cet OM, si joli à voir, de jouer le podium. C'est toujours le cas. Cela est dû bien évidemment au fait que les Phocéens perdent peu (deux défaites en Ligue 1), mais aussi, et surtout, à la lenteur et contre-performances des habituels candidats au podium. Lors de cette trêve, l'OM est donc à deux petits points de prendre seuls la place de dauphin du PSG.

Le faux-neuf, faux débat

Mais que s'est-il passé entre cet OM si flamboyant en début de saison et celui qui peine, désormais, à marquer et à remporter des rencontres ? Certains pensent que c'est le retour d'Arkadiusz Milik sur le terrain, d'autres estiment que l'arrivée - ou le retour - de Duje Caleta-Car dans le onze de départ y est pour quelque chose. Mais cela semble bien plus complexe.

En début de saison, Jorge Sampaoli ne pouvait compter que sur Bamba Dieng pour le poste d'attaquant de pointe. Il n'était d'ailleurs pas titulaire dès le départ, l'Argentin lui préférant un Dimitri Payet en position de faux-neuf, puis Amine Harit. Il est sûr que les mouvements étaient plus nombreux à cette époque par le profil des offensifs (des percuteurs sur les côtés et un meneur de jeu qui décrochait, provoquant des appels des milieux de terrain dans la surface).

Lirola a du mal, Konrad de la Fuente apprend, Luis Henrique toujours pas

L'entrée dans l'équipe de Pol Lirola contre Monaco est un des moments charnières. Le latéral droit, si performant l'année passée et pour qui l'OM s'est battu pour l'acheter à la Fiorentina, n'arrive pas, pour le moment, à comprendre son réel poste. Il évolue là où Boubacar Kamara et Valentin Rongier ont excellé, un poste hybride de milieu-latéral. Enfin, dans un premier temps. Il a été ensuite replacé sur les ailes, sans réel succès.

Si Cengiz Ünder reste extrêmement performant, c'est moins le cas d'un Konrad de la Fuente. L'Américain, tout feu, tout flamme en début de saison, poursuit, on le rappelle, son apprentissage du haut niveau et connaît des trous, c'est normal. Mais cela provoque donc une sorte de déséquilibre avec un côté droit où se situe Ünder, préférentiel, et un côté gauche abandonné aux performances en demi-teinte de KDLF et aux sorties compliquées de Luis Henrique.

Milik peine à cadrer

Le cas Milik pose évidemment question aussi. Entré en jeu pour la première fois de la saison contre Galatasaray, l'international polonais n'est pas encore à 100% et cela joue sur ses performances. Le serial buteur n'a marqué que deux buts, dont un sur penalty contre la Lazio. Mais ce n'est pas tout. L'année passée, il était à 44.2% de tirs cadrés quand aujourd'hui il plafonne à 23,5% de tirs cadrés en Ligue 1. Un bilan trop faible pour le moment.

Mais ce qui est surtout frappant et qui n'excuse pas les faibles performances susmentionnées, c'est que le temps faible de l'OM correspond à l'entrée dans les cycles de rencontre tous les trois jours. Pour schématiser un peu grossièrement, tout se passe bien jusqu'à Monaco (quatre matches, trois victoires, un nul). Tout se gâte un peu ensuite.

La Ligue Europa a fait mal

Car après le club de la Principauté, l'OM se déplace à Moscou (1-1) et est déjà moins bien dans le jeu. Dans la foulée, contre Rennes, le club marseillais domine de la tête et des épaules et ce sera la seule vraie éclaircie. Le nul contre Angers (0-0) est dans la catégorie de celui contre Metz. C'est à partir de ce moment que le club enchaîne les rencontres tous les trois jours, perdant de l'influx nerveux et surtout une baisse de niveau physique, ce qui explique aussi le jeu un peu moins festif qu'en août.

C'est à partir de ce moment précis que le club phocéen marque moins. 10 buts sur les quatre premiers matches et seulement 13 par la suite (six matches) dont les quatre contre le très faible Lorient. Cela ne sera pas forcément mieux jusqu'à la fin de l'année puisqu'entre le 21 novembre et le 22 décembre, Mattéo Guendouzi et ses compagnons joueront huit rencontres. Tout cela explique les grandes difficultés de l'équipe de Sampaoli à être aussi bonne qu'en début de saison et la dynamique moyenne qui entoure les performances du club depuis mi-septembre.