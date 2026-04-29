Mykhaïlo Mudryk suspendu 4 ans par la FA !

Les choses ne s’arrangent pas pour Mykhaïlo Mudryk. Suspendu à titre conservatoire depuis décembre 2024 et un contrôle positif au meldonium, le joueur de Chelsea a été condamné à une suspension de 4 ans des terrains par la FA (il a donc déjà purgé 17 mois), soit jusqu’en décembre 2028. Il s’agit de la sanction maximale. L’Ukrainien va faire appel de cette sanction auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

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Mudryk n’a plus joué pour Chelsea depuis le 28 novembre 2024 et une victoire en Conference League contre Heidenheim durant laquelle il avait marqué. Le joueur de 25 ans a fait l’objet d’un transfert à 70 M€ en janvier 2023 en provenance du Shakhtar Donetsk mais il n’a jamais confirmé les attentes placées autour de lui. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire de dopage.