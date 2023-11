EdF : Kylian Mbappé laisse planer le doute sur sa présence aux JO

Kylian Mbappé est sûrement le sportif français le plus connu au monde à l’heure actuelle. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, le Bondynois est depuis devenu le capitaine des Bleus, preuve d’une montée en puissance permanence qui en fait l’image de cette équipe depuis. Et alors que les Jeux Olympiques de Paris auront lieu l’été prochain, il est logique que la délégation française désire disposer de son sportif le plus connu.

Intéressé, Mbappé n’a toujours pas eu le feu vert du PSG pour participer à cette compétition à domicile, un tournoi suffisamment rare pour titiller son esprit de compétiteur. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’attaquant de 24 ans n’a toujours pas confirmé sa présence aux JO dans quelques mois : «C’est mon employeur qui décide. Ce sera un plaisir de les jouer, mais si mon employeur ne veut pas, je me rangerai derrière sa décision.»