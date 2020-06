Le Bayer Leverkusen pense pouvoir conserver Kai Havertz

Depuis quelque temps, Kai Havertz (20 ans) affole les cadors européens comme le Real Madrid, Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern Munich, qui devraient mener une bataille acharnée pour s'attacher ses services au cours du prochain mercato estival. Il faut dire que le milieu offensif du Bayer Leverkusen réalise des prouesses depuis de nombreux mois, lui qui affiche déjà 15 réalisations et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Toutefois, l'international allemand (7 sélections, 1 but) possède un contrat avec Leverkusen courant jusqu'en juin 2022, et l'actuel 5e de Bundesliga n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Le directeur sportif du Bayer, Rudi Voller, l'a fait savoir au cours d'un entretien accordé à ARD. «Nous n'avons pas abandonné l'espoir qu'il (Kai Havertz) reste avec nous. Nous essayons de lui donner toutes les possibilités de faire valoir ses qualités. Il a effectué un travail remarquable au cours de la seconde moitié de la saison», a-t-il lâché dans des propos relayés par le Daily Mail. Reste à savoir si les dirigeants du Bayer sauront se montrer convaincants et résister aux assauts des cadors européens.