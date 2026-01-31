Joshua Zirkzee va rester à Manchester United

Malgré sa place incertaine dans la hiérarchie des attaquants de Manchester United, Joshua Zirkzee a choisi de rester à Old Trafford pour le reste de la saison selon The Sun. Lié à un retour en Italie, notamment à l’AS Roma, l’international néerlandais de 24 ans a fait savoir à son entourage et au club qu’il ne souhaitait pas quitter les Red Devils cet hiver, même après les blessures et un temps de jeu limité. Le coach Michael Carrick a confirmé que Zirkzee était de retour à l’entraînement et que son implication dans le groupe restait la priorité.

Arrivé à Manchester United en juillet 2024 en provenance de Bologne, Zirkzee n’a inscrit que 2 petits buts en Premier League cette saison. Titulaire à quatre reprises, il reste pour l’instant un joueur de complément derrière Benjamin Sesko ou encore Bryan Mbeumo. Toutefois, il espère profiter de la seconde moitié de saison pour s’imposer et convaincre le club de son importance avant que la direction ne planifie un éventuel transfert estival.