OM : Laure Boulleau préfère Habib Beye en consultant qu’en entraîneur

Depuis son arrivée à Marseille, Habib Beye est sous le feu des critiques pendant que l’OM pointe à la 6e place. Arrivé pour remplacer Roberto De Zerbi, l’ancien défenseur sénégalais est en difficulté sur la Canebière et reste sur quatre matches sans victoires lors des cinq dernières rencontres. Un bilan qui lui attire forcément de nombreuses critiques et qui interrogent sur ses qualités d’entraîneur. Sur Canal+, Laure Boulleau avait travaillé aux côtés de Beye.

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Interrogé par L’Equipe, l’ancienne joueuse du PSG a expliqué qu’elle était nostalgique de cette époque et qu’elle préfère, pour le moment, le Beye consultant à l’entraîneur : «je suis plutôt Beye consultant. Je pense qu’il a beaucoup plus prouvé en consultant qu’en entraîneur pour le moment. J’aimais beaucoup bosser avec lui, je trouvais qu’il avait une belle expertise. Je suis très attaché à une diction, à une bonne maîtrise de la langue française. Il avait les deux, il était pertinent et il savait bien s’exprimer. Je suis un peu nostalgique.»