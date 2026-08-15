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AC Milan : les aveux déchirants de Mateta sur son transfert avorté

Par Allan Brevi
1 min.
Jean-Philippe Mateta @Maxppp

L’échec de son transfert à l’AC Milan l’hiver dernier aurait pu laisser un goût amer à Jean-Philippe Mateta, mais l’attaquant français préfère aujourd’hui voir le positif. Dans un entretien accordé à Canal+, il est revenu sur la visite médicale qui avait fait capoter son arrivée chez les Rossoneri : « je passe ma visite médicale et tout s’arrête. Mon problème au genou était beaucoup plus sérieux que ce qu’on me disait en fait. Sur le moment quand on me le dit, c’est pas quelque chose que t’aimerais entendre. Sur le moment il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Je savais pas que ça pouvait être à ce point important. Mais par contre je regrette pas du tout, parce que si j’avais pas face à visite médicale, j’allais traîner cette histoire de genou. Heureusement finalement. »

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Une mésaventure finalement sans conséquence sur la suite de sa saison. Mateta a repris le chemin de l’entraînement avec Crystal Palace, avant de terminer l’exercice sur une note particulièrement positive avec la victoire en Ligue Conférence, remportée aux côtés de son ami Maxence Lacroix. Les deux hommes ont ensuite poursuivi leur aventure ensemble avec les Bleus de Didier Deschamps, participant à la Coupe du Monde 2026 et terminant l’aventure en demi-finales.

Pub. le - MAJ le
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