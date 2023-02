Ligue Europa, MU : Erik ten Hag se réjouit d’avoir éliminé le Barça

La suite après cette publicité

Victorieux du Barça ce jeudi lors du 1/16e de finale retour d’Europa League à Old Trafford (2-1), Manchester United a encore une fois su trouver les ressources pour renverser la situation, et décrocher sa qualification pour les 1/8es de finale. Interrogé après la rencontre, Erik ten Hag a salué l’état d’esprit de ses joueurs et s’est réjoui d’avoir été capable d’éliminer une «telle »équipe.

«Quand vous avez huit points d’avance sur le Real Madrid, que vous les battez en Super Coupe d’Espagne (3-1), et qu’ensuite vous voyez ce que fait le Real Madrid face à Liverpool… On réalise qu’on vient de battre une grande équipe, a analysé le technicien batave. Mais c’est parce que nous avons le potentiel pour battre les meilleurs. Quand vous pouvez battre Barcelone, l’une des meilleures équipes au monde, votre foi augmente et vous vous sentez capable de battre n’importe qui.»

