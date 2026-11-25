Par le passé, l’ancien international camerounais Benoît Assou-Ekotto s’en était pris à Kylian Mbappé, notamment après les déclarations du Madrilène expliquant vouloir aider l’Afrique. Et dans un entretien accordé à l’émission Lockin, celui qui a porté le maillot du Cameroun à 23 reprises en a rajouté une couche.

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« Non mais tu sais comme je l’ai dit dans un autre média, sa communication elle est pas bonne. Il a dit "oui développer le sport en Afrique etc". Ça fait très colon. C’est pas bon. Il faut y aller avec le dos de la cuillère. T’as été 4 fois en Afrique, une fois au Cameroun. Et tu viens dire "oui je vais développer le sport en Afrique" », a répondu l’ancien des Spurs. Le message est passé.