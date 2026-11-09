Portugal : première convocation pour le Monégasque Flavio Nazinho

Arrivé cet été du Cercle Bruges du côté de l’AS Monaco, Flavio Nazinho (23 ans) est l’une des belles surprises du début de saison en Ligue 1. Le natif d’Almada compte 14 apparitions pour 1 but et 2 passes décisives tout en se montrant incontournable. Il vient d’être convoqué pour la première fois avec le Portugal.

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Suite à la blessure de Nuno Tavares (Lazio), Flavio Nazinho a donc été choisi par Jorge Jesus pour faire ses débuts avec la sélection portugaise. Les Lusitaniens auront deux matches face au Danemark (14 novembre) et au Pays de Galles (17 novembre).