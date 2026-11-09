Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Portugal : première convocation pour le Monégasque Flavio Nazinho

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nazinho @Maxppp
Portugal Danemark

Arrivé cet été du Cercle Bruges du côté de l’AS Monaco, Flavio Nazinho (23 ans) est l’une des belles surprises du début de saison en Ligue 1. Le natif d’Almada compte 14 apparitions pour 1 but et 2 passes décisives tout en se montrant incontournable. Il vient d’être convoqué pour la première fois avec le Portugal.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
Première convocation avec le Portugal pour 𝐅𝐥𝐚́𝐯𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 🇵🇹

Notre latéral gauche rejoint la Seleçao pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations 👏
Voir sur X

Suite à la blessure de Nuno Tavares (Lazio), Flavio Nazinho a donc été choisi par Jorge Jesus pour faire ses débuts avec la sélection portugaise. Les Lusitaniens auront deux matches face au Danemark (14 novembre) et au Pays de Galles (17 novembre).

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
UEFA Nations League
Monaco
Portugal
Flávio Nazinho

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
UEFA Nations League UEFA Nations League
Monaco Logo Monaco
Portugal Flag Portugal
Flávio Nazinho Flávio Nazinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier