Ligue 1
Portugal : première convocation pour le Monégasque Flavio Nazinho
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@Maxppp
Arrivé cet été du Cercle Bruges du côté de l’AS Monaco, Flavio Nazinho (23 ans) est l’une des belles surprises du début de saison en Ligue 1. Le natif d’Almada compte 14 apparitions pour 1 but et 2 passes décisives tout en se montrant incontournable. Il vient d’être convoqué pour la première fois avec le Portugal.
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AS Monaco 🇲🇨 @AS_Monaco – 10:57
Première convocation avec le Portugal pour 𝐅𝐥𝐚́𝐯𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 🇵🇹Voir sur X
Notre latéral gauche rejoint la Seleçao pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations 👏
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Suite à la blessure de Nuno Tavares (Lazio), Flavio Nazinho a donc été choisi par Jorge Jesus pour faire ses débuts avec la sélection portugaise. Les Lusitaniens auront deux matches face au Danemark (14 novembre) et au Pays de Galles (17 novembre).
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