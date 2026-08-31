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Serie A

L’Atlético de Madrid a bouclé l’arrivée de Jonathan David

Par Allan Brevi
1 min.
Jonathan David @Maxppp

La Juventus est désormais toute proche de trouver une porte de sortie pour Jonathan David. Arrivé libre de Lille l’été dernier, l’attaquant canadien pourrait déjà quitter Turin après une première saison en Serie A en demi-teinte, avec 6 buts et 4 passes décisives en 35 matches de championnat.

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Et le dénouement semble imminent. Selon Fabrizio Romano, l’Atlético de Madrid a trouvé un accord avec la Juventus pour Jonathan David, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, pendant lequel l’Atlético prendra en charge plus de 50% du salaire du Canadien. Le joueur a déjà donné son accord et se tient prêt à rejoindre le club madrilène, qui pourrait donc boucler l’opération dans les prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
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