Équipe de France : Rayan Cherki a frappé fort

Lancé en équipe de France il y a tout juste un an, Rayan Cherki honorait ce soir, contre la Côte d’Ivoire, sa septième sélection en bleu. Le 5 juin 2025, le natif de Lyon avait apporté un peu de fraîcheur face à l’Espagne (4-5), avec un but et une passe décisive pour sa première cape. Un an plus tard, quasiment jour pour jour, l’ancien pensionnaire de l’OL avait une belle carte à jouer dans le schéma plus offensif décidé par Didier Deschamps depuis mars dernier.

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L’un des hommes du match

Positionné en numéro 10 dans le 4-2-3-1 aligné par le sélectionneur, le joueur de Manchester City a parfois permuté avec Michael Olise sur le côté, mais c’est bien dans l’axe que le numéro 24 des Bleus a été précieux. Sa technique l’a servi face à un bloc ivoirien très compact en première période, notamment pour lancer Theo Hernandez, Marcus Thuram, Michael Olise ou Jules Koundé. Cherki a d’ailleurs été impliqué dans un grand nombre d’actions intéressantes (13e, 21e), avant d’avoir plusieurs balles de but (31e, 32e, 45e).

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La récompense est finalement intervenue juste avant la mi-temps lorsqu’il a profité d’une remise d’Ibrahima Konaté pour effacer Franck Kessié d’un double contact et battre Yahia Fofana d’une frappe croisée (45e). En deuxième période, le Lyonnais a été l’un des rares offensifs laissés sur la pelouse de la Beaujoire par Deschamps. Résultat : avec une équipe de France dotée de joueurs aux profils moins percutants, le visage des Bleus a été nettement moins suffisant et Cherki a été le joueur le plus recherché. À l’issue du match, malgré la défaite (1-2), Cherki faisait partie des rares satisfactions pour Didier Deschamps.

Cherki adore jouer avec Olise

« Oui, c’est une bonne chose. Sur la qualité technique de ces deux joueurs, il n’y a pas de soucis, le fait qu’ils puissent permuter les rend moins prévoyants pour l’adversaire », a confié le sélectionneur au micro de TF1, suivi par le principal intéressé. « C’est un premier match de prépa pour moi, pour nous. Sur le plan personnel, c’est une prestation normale. C’est histoire de se mettre en jambe. On a mangé à Clairefontaine, on a mangé toute la saison, il y a un peu de fatigue. Le but, c’est d’être prêt le 16 juin. Les 45 premières minutes sont de très haut niveau. On a su garder le ballon, être patient et tenter. En deuxième, c’est plus compliqué. Il y a énormément de changement. Ça permet aussi de mettre une petite sonnette d’alarme », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage à Michael Olise.

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« Jouer avec Michael… On se comprend sans se parler. Il sait que je peux aller à droite, à gauche. Quand je le vois entrer dans l’axe, je n’ai pas envie de lui marcher sur les pieds. C’est une compréhension du jeu que Michael et moi on a, c’est magnifique de jouer ensemble. » S’il ne sait pas encore s’il sera ou non titulaire le 16 juin prochain face au Sénégal, Rayan Cherki a, en tout cas, marqué des points ce jeudi soir. Sa capacité à jouer aussi bien dans l’axe que sur un côté dans ce 4-2-3-1 et sa bonne entente avec les autres leaders techniques pourrait peser lourd pour ce joueur que Pep Guardiola a tant aimé à Manchester City.