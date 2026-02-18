Benfica : ce que risque Prestianni après ses accusations de racisme

Le barrage aller de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1) a été éclipsé par une polémique majeure. Gianluca Prestianni est accusé d’avoir tenu des propos racistes envers Vinicius Jr après le but victorieux du Madrilène. Alerté, l’arbitre François Letexier avait activé le protocole antiracisme, interrompant brièvement la rencontre. Plusieurs joueurs merengues, dont Kylian Mbappé, affirment avoir entendu l’insulte présumée, tandis que l’Argentin dément catégoriquement.

Si les faits étaient confirmés, le règlement de l’UEFA prévoit une sanction lourde, à savoir une suspension minimale de dix matches pour tout joueur reconnu coupable de propos racistes. Une peine qui pourrait donc éloigner durablement Prestianni des terrains européens et marquer un tournant dans sa jeune carrière, alors que l’instance doit désormais analyser les éléments disponibles avant de trancher ce dossier hautement sensible.