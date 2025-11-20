Mastantuono s’enflamme pour Lamine Yamal

Hier soir, Franco Mastantuono s’est offert une sortie médiatique au micro de la Cadena SER. Le jeune homme de 18 ans a été invité à se comparer à un joueur du même âge : Lamine Yamal. Et pour l’Argentin du Real Madrid, il n’y a aucune comparaison à faire avec la star du FC Barcelone.

«Lamine est meilleur. Il est vraiment à un niveau incroyable. Il est dans une forme incroyable. Je viens d’arriver au Real Madrid. Je suis en période d’adaptation et j’espère que ce sera rapide.» Selon lui, il ne boxe pas encore dans la même catégorie que l’Espagnol.