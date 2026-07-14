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Coupe du Monde 2026 : les nouvelles excuses du Premier ministre espagnol envers la France

Par Kevin Massampu
1 min.
La joie des Français après le 2e but signé Dembélé @Maxppp
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La polémique déclenchée par les propos de Mariano Rajoy n’en finit plus. Présent à Paris ce mardi à l’occasion du défilé du 14 juillet, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a de nouveau présenté ses excuses après les déclarations de son prédécesseur, qui avait qualifié l’Équipe de France d’équipe « sans Français ». Accueilli par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et l’épouse du Président de la République, Brigitte Macron, le chef du gouvernement espagnol a été filmé en train de porter ses mains à sa poitrine avant de déclarer : « j’ai tellement honte. »

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Des excuses qui interviennent quelques heures avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, ce mardi (21h). Les propos de Mariano Rajoy avaient suscité une énorme indignation dans l’Hexagone et outre-Pyrénées. Dès dimanche, Pedro Sánchez les avait qualifiés de « xénophobes » sur son compte officiel X, ajoutant « que le meilleur gagne et que le racisme perde. »

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