Bundesliga : les clubs sont prêts à jouer en juillet pour aller au bout de la saison

Plus que deux jours avant le grand retour du football en Allemagne ! Samedi, la Bundesliga et la 2. Bundesliga vont reprendre leurs droits. Concernant l'élite, la 26e journée va par exemple nous offrir un magnifique derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Mais en Europe, on s'interrogeait encore sur cette reprise, avec notamment les cas de coronavirus du côté de Dresde.

Réunis ce jeudi avec la Ligue allemande de football (DFL), les 36 clubs des deux premières divisions allemandes ont une nouvelle fois fait part de leur envie de finir la saison. Et pour cela, tout le monde semble prêt à aller plus loin en jouant éventuellement au mois de juillet, alors que tout devait normalement se terminer fin juin. Pour ne pas tout chambouler au niveau du calendrier, certaines rencontres pourront même se disputer dans un autre stade si besoin. À noter également que le système de montée-descente a été maintenu, et que les équipes pourront effectuer cinq changements par match.