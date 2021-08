Mauricio Pochettino raconte les premiers pas de Leo Messi au PSG

La suite après cette publicité

Après une première journée de Ligue 1 disputée à Troyes (victoire 2-1), le PSG s'apprête à retrouver le Parc des Princes samedi soir contre Strasbourg (21h), avec du public pour la première fois depuis un an et demi. Le stade sera plein, d'autant que les nouvelles recrues seront présentées aux supporters. Les Lionel Messi, Gigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi devraient tous être présents. Forcément, l'accueil de la star argentine risque d'être spécial, comme ce fut déjà le cas cette semaine lors de son arrivée au club.

Tous les joueurs de l'effectif sont ravis de le voir débarquer au Camp des Loges. Messi y a même déjà des amis entre Di Maria, Paredes, Verratti et bien sûr Neymar. Sur les réseaux sociaux, on a même vu le jeune Ismaël Gharbi saluer le sextuple Ballon d'Or avec une certaine émotion dans le regard et dans la voix. «Tout le monde l’a vu. Leo, il a eu une réception de la part de tout le monde qui était extraordinaire. Leo, c'est quelqu’un de spécial », témoigne Pochettino en conférence de presse.

Pochettino doit maintenant trouver la bonne formule

«Tous les joueurs et l’ensemble du club, comme les supporters, on sent cet enthousiasme et cette énergie positive qu’il y a autour. Tous les entraîneurs aiment avoir les meilleurs joueurs pour améliorer le niveau de l’équipe », poursuit-il. L'entraîneur parisien peut être aux anges. Déjà doté d'un effectif extrêmement riche en qualités, voilà que le meilleur joueur du monde vient garnir ses rangs. Reste tout de même à trouver le bon équilibre et il prévient d'emblée que ça ne sera pas simple. Pour cela, il s'agit de se mettre au travail sans tarder.

«On a de grands joueurs qui donneront le meilleur. Il faut maintenant que l’on fasse une équipe qui brille. C’est le principal défi de créer une dynamique, un état d’esprit afin de parvenir à nos objectifs à la fin de la saison. (...) Il faut commencer par le début. On a un grand groupe de joueurs, très talentueux, mais il faut le mettre au service de l’équipe. C’est le défi de mettre tous ces talents au service d’un collectif.» Ce n'est pas tout d'avoir les meilleurs joueurs, faut-il encore pouvoir créer une harmonie sur le terrain...