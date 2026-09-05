FIFA : Infantino attendu en Pologne pour un voyage remarqué
Gianni Infantino est attendu ce samedi en Pologne pour assister au match d’ouverture de la Coupe du monde féminine U20. Le président de la FIFA sera présent à Katowice pour suivre la rencontre entre le pays hôte et l’Argentine, un déplacement particulièrement remarqué après les dernières semaines agitées autour de l’instance internationale.
Sous le feu des critiques depuis la fin du Mondial aux États-Unis, notamment après l’abandon de son projet de vente des droits commerciaux de la compétition, Infantino effectuera ainsi l’une de ses premières apparitions officielles depuis le scandale. Sa présence en Pologne intervient alors que la FIFA cherche à mettre en avant le développement du football féminin à travers ce tournoi, qui se déroulera jusqu’au 27 septembre.
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