Lorient - OM : l’avertissement de Valentin Rongier

L’OM cale encore. Tenu en échec ce dimanche sur la pelouse de Lorient (0-0), le club de la cité phocéenne a perdu de nouveaux points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Mais surtout, les hommes d’Igor Tudor ne sont plus aussi tranchants qu’il y a quelques semaines. Ce qui n’a pas échappé au capitaine marseillais. « Deux tirs cadrés, c’est un bilan plutôt faible, a d’abord lâché Rongier au micro de Prime Video. Le point positif, c’est qu’on s’est senti costaud défensivement, mais ce n’est pas assez. On n’a pas encaissé de buts à l’extérieur, c’est bien. Mais on est Marseille. »

Et l’ancien Nantais de poursuivre. « On avait une très bonne dynamique à l’extérieur, on voulait la continuer ce soir. Lorient est une belle équipe, mais on doit faire plus. Il faut retrouver cette dynamique qui nous permettait de nous créer 5, 10 ou 15 situations assez chaudes par match. On avait un peu plus de mal dans la construction de jeu. C’est à nous de nous adapter et d’avoir moins de déchet. Quand les équipes ont un plan de jeu défensif bien pensé, si on n’est pas parfait dans la réalisation, on a du mal à se créer des opportunités. On doit continuer et on ne lâchera rien. »

