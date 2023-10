Marcelino pose ses conditions pour retrouver un club

La suite après cette publicité

Arrivé cet été pour reprendre les commandes de l’Olympique de Marseille suite au départ d’Igor Tudor, Marcelino a vécu un début de parcours compliqué. Après avoir échoué aux portes de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’entraîneur espagnol a éprouvé des difficultés à lancer la saison du club phocéen en Ligue 1. Puis, en raison d’une réunion avec des groupes de supporters qui a tourné au vinaigre, son aventure sur la Canebière s’est brutalement arrêtée en septembre dernier. Désormais à la recherche d’un nouveau défi, le technicien de 58 ans a livré ses ambitions pour la suite de sa carrière.

Si l’Espagnol n’exclut pas un retour en Liga, il n’a pas caché non plus son désir d’officier en Premier League qu’il considère comme la «NBA du football». «Ce que je veux, c’est un projet stable, fiable et avec un avenir qui nous permette de développer notre travail naturellement et en fonction du club. Je pense qu’en Espagne, en Liga, il serait viable de faire ce travail dans plusieurs équipes, mais si nous devons aller à l’étranger, dans n’importe quel championnat puissant en Europe, nous irons… J’aime la Premier League. C’est la NBA du football, c’est la meilleure ligue du monde», a-t-il affirmé lors d’un entretien accordé à Marca. Au passage, il a reconnu entretenir le rêve d’entraîner un jour la sélection nationale. «Je l’ai toujours dit, entraîner l’équipe nationale serait un honneur. Pour n’importe quel entraîneur espagnol, ce serait le défi le plus élevé possible, mais cela ne s’est pas produit», a indiqué le natif de Villaviciosa.