Manchester City casse sa tirelire pour Iliman Ndiaye

Cet été, Pep Guardiola ne dirige plus Manchester City. Mais avec Enzo Maresca aux commandes, le club anglais n’a pas pour autant changé ses habitudes. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont encore mis le paquet sur le mercato. Ainsi, ils n’ont pas hésité à lâcher 100 M€ pour s’offrir le jeune et prometteur Ayyoub Bouaddi. Avant cela, ils ont payé près de 135 M€ pour arracher Elliot Anderson à Nottingham Forest. Geronimo Rulli, lui, a coûté beaucoup moins cher. Environ 3,5 M€.

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En revanche, les Mancuniens savaient qu’ils devraient encore mettre la main au porte-monnaie pour s’offrir d’ultimes renforts. Dans l’entrejeu, c’est Enzo Fernandez (Chelsea) qui était la priorité après le départ de Rodri au Barça. Pour lui, 140 M€ étaient nécessaires pour faire plier les Blues, et le deal devrait aussi être annoncé dans la soirée. En ce qui concerne le secteur offensif, City souhaitait mettre la main sur un élément supplémentaire après les départs de Savinho et Omar Marmoush à Tottenham.

De Liverpool à Manchester

La piste menant à Iliman Ndiaye (Everton, 26 ans) a été explorée, tout comme celle menant à Cody Gakpo (Liverpool, 27 ans). Si le Néerlandais a fait la course en tête durant un moment, les Reds ont finalement fermé la porte à son transfert. Ce qui a laissé le champ libre à l’ancien de l’OM, séduit par le projet mancunien. Courtisé également par Tottenham, Ndiaye a finalement dit oui à Man City, qui a payé 75 millions d’euros pour se l’offrir.

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Welcome to City, Iliman 🩵 pic.twitter.com/u3WWUpVQOg — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

Une fois tous les détails réglés, son transfert a été officialisé aujourd’hui. «Manchester City est ravi d’annoncer la signature d’Iliman Ndiaye pour un contrat de cinq ans. L’international sénégalais de 26 ans arrive au stade Etihad avec une expérience significative en Premier League après deux ans à Everton.» Habitué à jouer en Angleterre, Ndiaye va donc se lancer dans une nouvelle aventure en bleu ciel.