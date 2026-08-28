Le PSG s’est renseigné sur Javi Rodriguez !

Ce n’est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain a radicalement changé de stratégie dans sa politique de transferts. Le club de la capitale ne s’interdit pas de sortir de gros chèques comme les 70 M€ déboursés pour João Neves ou Khvicha Kvaratskhelia ou les plus de 100 M€ que Luis Enrique était prêt à mettre pour attirer Julian Alvarez, mais les sommes engagées par les Rouge et Bleu n’ont plus rien à voir avec ce qui se faisait avant. Désormais, Paris investit surtout sur l’avenir.

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Les doubles champions d’Europe ont remplacé le partant Bradley Barcola par Mika Godts (21 ans) et ils avaient ciblé le jeune Adil Hamdani (17 ans) en cas de départ d’Ibrahim Mbaye même si le Lyonnais devrait rester chez les Gones. À quatre jours de la fin du mercato, le PSG ne s’interdit rien et le journal espagnol Faro de Vigo nous apprend que les champions de France ont ciblé un nouveau talent. Son nom ? Javi Rodriguez. Le journal assure que Paris a demandé des informations au Celta.

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Le chantier de la défense toujours en cours

Âgé de 23 ans, le joueur du Celta de Vigo évolue au poste de défenseur central. Droitier, Rodriguez est un titulaire inamovible au sein du onze galicien depuis la saison 2023/2024. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Poio dispose d’une clause libératoire de 40 M€. Considéré comme l’une des valeurs montantes du Celta, le défenseur a déjà affronté deux équipes françaises. C’était la saison dernière en Ligue Europa, face à Lille puis lors du huitième de finale remporté contre l’OL (passeur décisif au retour). La cote de Rodriguez n’a cessé d’augmenter depuis que le joueur a été appelé par Luis de la Fuente dans le groupe des réservistes espagnols pour la Coupe du Monde 2026.

Le quotidien espagnol explique toutefois que la prise de renseignements du PSG ne devrait pas concerner ce mercato estival. En clair, vu le montant de la clause libératoire, Paris se serait payé Rodriguez depuis longtemps s’il avait voulu le recruter dès à présent. Néanmoins, le club de la capitale semble plus que jamais préparer le futur de sa défense où Illia Zabarnyi n’est pas le successeur annoncé de Marquinhos. Le PSG devra toutefois se méfier, car Everton, Fulham et Newcastle sont également sur le coup.