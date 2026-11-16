Qualifs CAN 2027 : le Sénégal évite le piège au Soudan, le Cameroun tout proche de se qualifier

Le Sénégal a vécu une après-midi bien plus compliquée que prévu face au Soudan. Après leur large victoire à l’aller (4-1), les Lions de la Teranga semblaient pourtant avoir fait le plus dur en menant rapidement 2-0 grâce à Nicolas Jackson (4e) et El Hadji Malick Diouf (22e). Mais les hommes de Patrick Vieira ont ensuite relâché leur emprise sur la rencontre et laissé les Soudanais revenir dans le match. Al Gozoli Nooh a réduit l’écart avant qu’Adil ne remette les deux équipes à égalité à la 75e minute (2-2). Il a finalement fallu attendre les dernières minutes pour voir Pathé Mboup redonner l’avantage aux Sénégalais, avant que Paul Mendy ne scelle le succès (4-2). Une victoire laborieuse qui permet au Sénégal de rester maître de son destin, mais qui ne lui assure pas encore officiellement sa qualification.

La suite après cette publicité

Les champions d’Afrique devront suivre attentivement le résultat de Mozambique-Éthiopie pour savoir s’ils peuvent déjà valider leur billet. Le Cameroun, lui, n’a pas tremblé et devient la première nation à décrocher sa qualification sur le terrain pour la CAN 2027. Déjà vainqueurs 2-0 à l’aller, les Lions indomptables ont confirmé leur supériorité face à la Namibie en s’imposant largement (3-0). Mahamadou Nagida a rapidement ouvert le score d’une superbe demi-volée dès la 12e minute, avant que Ryan Fosso ne fasse le break à l’heure de jeu, parfaitement servi par Bryan Mbeumo (58e). Saïdou Alioum a ensuite parachevé le succès camerounais d’une reprise de volée (0-3, 71e). Avec cette quatrième victoire dans les éliminatoires, les hommes de David Pagou sont tout proches de rejoindre les pays organisateurs, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, parmi les nations déjà assurées de participer à la compétition, qui débutera le 19 juin prochain.