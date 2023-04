Chelsea : Arsenal veut s’offrir Mason Mount

La suite après cette publicité

Les heures de Mason Mount à Chelsea sont comptées. Selon Mirror, le milieu de terrain anglais pourrait faire ses valises cet été. Mais il n’irait pas si loin, selon les informations du média anglais. Le joueur de 24 ans serait convoité par un autre grand club londonien : Arsenal. Des négociations entre le joueur et les Gunners ont déjà débuté. L’international des Three Lions a déjà refusé plusieurs offres de contrat des Blues.

L’ancien joueur de Derby est fin de contrat en 2024 et a refusé une nouvelle offre d’environ 200 000 euros par semaine plus tôt cette année. On prétend que le natif de Portsmouth, qui empoche actuellement 80 000 euros par semaine, souhaite un contrat de 250 000 euros par semaine. Le départ de Mount est d’autant plus inéluctable, que la direction de Chelsea doit vendre dans les prochaines semaines pour rester dans les clous du fair-play financier.

