Décès Jean-Louis Gasset : l’hommage d’Emerse Faé, son ex-adjoint avec la Côte d’Ivoire

Depuis hier, tout le football français s’est mobilisé pour saluer la mémoire de Jean-Louis Gasset, décédé à l’âge de 72 ans. Connu pour son rôle d’adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en Équipe de France et au PSG, il avait également pris les rênes de Montpellier, de Saint-Étienne et de l’OM en tant qu’entraîneur principal. Mais Gasset ne s’était pas contenté que de coacher des clubs, puisqu’il avait aussi entraîné la Côte d’Ivoire entre mai 2022 et janvier 2024. Licencié à l’issue de la lourde défaite des Éléphants contre la Guinée équatoriale (0-4), lors du 3e match de poules de la CAN 2024, il avait assisté à distance à la victoire finale de ses anciens joueurs, sous la houlette d’Emerse Faé, son ex-adjoint.

La suite après cette publicité

Suite à la douloureuse nouvelle du décès de Gasset, Faé a pris la parole pour lui rendre hommage. « C’est triste parce que c’était une très très bonne personne. Vraiment quelqu’un qui avait le cœur blanc, de bienveillant, qui cherchait toujours à apaiser les situations. Donc, lorsqu’on a appris ça ce matin, c’était vraiment choquant, on a eu du mal à y croire. J’ai demandé la confirmation à trois personnes avant d’accepter, d’y croire. Vraiment désolant. Courage à toute sa famille, car ce n’est pas évident. Je sais qu’il vivait avec sa mère, donc courage à elle…, a indiqué le sélectionneur ivoirien de 41 ans sur le compte officiel de la Fédération ivoirienne (FIF). Personnellement, il m’a beaucoup aidé sur mon métier d’entraîneur, il m’a beaucoup conseillé. À chaque fois qu’il apprenait une mauvaise nouvelle concernant la délégation, il prenait la chose du bon côté. C’est son énergie, son sourire qu’on gardera dans nos mémoires jusqu’à la fin de la compétition. »