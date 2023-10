OM : Gennaro Gattuso plus qu’emballé par Brighton !

La suite après cette publicité

Battu lors de ses derniers matches de Ligue 1 (par le PSG et Monaco), l’Olympique de Marseille pointe au douzième rang du classement de Ligue 1. Le retour de la Ligue Europa va donc permettre aux hommes de Gennaro Gattuso de se déconnecter un peu du championnat. Après avoir arraché le match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3), les Marseillais, deuxièmes du groupe B, vont avoir le luxe d’accueillir l’une des équipes les plus emballantes de ce début de saison : Brighton. L’équipe de Roberto De Zerbi impressionne par son jeu léché et même si elle a perdu trois de ses quatre derniers matches (dont un 6-1 contre Aston Villa le week-end dernier en Premier League), l’OM sait à quoi s’attendre.

« Tout le monde voit comment Brighton joue. C’est l’une des équipes qui jouent le plus beau football », a déclaré Iliman Ndiaye en conférence de presse, imité peu de temps après par son entraîneur, Gennaro Gattuso. « On joue contre l’une des trois meilleures équipes en termes de possession de balle. Une équipe qui peut remplacer dix joueurs par dix autres et elle va jouer pareil. (…) C’est une équipe qui ne change rien, qui joue toujours de la même façon avec beaucoup de passes et de possession. Il faut qu’on joue avec du courage. Si tu les attends, tu sais que tu vas passer le match à les regarder. Ils sont aussi très rapides entre les lignes. Avoir du courage, savoir courir, ne pas être timide. Si on n’a pas ce courage, ça va être ennuyeux pour nous. Ce n’est pas important de savoir quelle sera leur composition, les joueurs changent, mais l’identité de l’équipe reste la même. »

Très flatteur à l’égard des Anglais, Gattuso a également fait l’éloge de leur coach. Un technicien qu’il connaît depuis de longues années. « Je connais bien leur entraineur. On s’est connu en deuxième, troisième division et en Serie A. (…) En ce moment, c’est l’un des meilleurs coaches italiens, sans aucun doute. Il sait ce qu’il veut. Il le faisait en troisième, en cinquième division. Il le fait aujourd’hui. Il est jeune, avec une connaissance incroyable. Nous sommes deux entraineurs jeunes. J’ai beaucoup de respect, d’estime pour lui. Demain, nous devrons faire un match parfait parce que si ce n’est pas le cas contre ce Brighton, on va avoir 20% de possession. On sera au Vélodrome, il y aura une grande atmosphère donc on va devoir faire un match avec personnalité, sans peur. »

Après avoir été aussi dithyrambique au sujet des Seagulls et de leur entraîneur, comment Gattuso va-t-il s’y prendre pour mobiliser une équipe en mal de confiance ? Pour l’Italien, il n’y a pas de miracle. « Notre problème en ce moment, c’est qu’on n’a pas de baguette magique. On doit essayer de jouer 60 minutes en jouant pareil, avec la même intensité. Si on baisse en intensité, on va commettre des erreurs. On a perdu le dernier match sur des détails, mais c’est justement sur des petits détails que se font les différences. Il y a des choses à améliorer, mais les joueurs ont envie. » Aux Phocéens maintenant de passer des paroles aux actes et d’imiter peut-être les vaillants Lensois tombeurs d’Arsenal.