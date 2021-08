Barça : Dani Alves s'exprime sur le départ de Lionel Messi

Depuis l’annonce du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, de nombreuses personnalités du football réagissent à cette nouvelle. Daniel Alves, qui a joué avec La Pulga de 2008 à 2016, s’est dit « désolé pour Messi et le Barça. Ce n'est pas un bon moment pour aucune des deux parties. Je pense que le Barça ne sera plus le même car le Barça avec Messi est une chose, et le Barça sans Messi en est une autre », comme il l’a confié à l’issue de la finale des Jeux Olympiques qu’il a remporté avec le Brésil face à l'Espagne.

La suite après cette publicité

Il a tout de même ajouté que « le Barça continuera à être le Barça et Messi continuera à être Messi. De grands joueurs sont passés par là aussi, ils ont également changé. C'est un nouveau défi pour Messi et pour le Barça, mais je pense que les défis te rendent la plupart du temps meilleurs, car ils te forcent à sortir de ta zone de confort, et ils t'obligent à sortir le meilleur de ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Maintenant, je crois que l'histoire est là, et personne ne va l'effacer. On en a beaucoup profité et on va continuer à profiter à la fois du Barça et de Messi. »