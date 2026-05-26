CdM 2026 : la liste du Panama avec Amir Murillo

Les sélections nationales continuent de divulguer leur liste de joueurs pour la Coupe du Monde, qui approche à grands pas. Ce mardi, le Panama a dévoilé le nom des 26 joueurs qui prendront part au Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le sélectionneur Thomas Christiansen, en charge de la sélection panaméenne depuis 2020, a notamment convoqué l’ancien Marseillais, Amir Murillo.

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Au programme de cette sélection, deux rencontres amicales face au Brésil, le 31 mai, puis la République Dominicaine, quatre jours plus tard. La Marea Roja se rendra ensuite aux États-Unis pour entamer son Mondial. Dans le groupe L, les Panaméens affronteront d’abord le Ghana (le 18 juin), avant de jouer les deux favoris de cette poule que sont la Croatie (le 24 juin) et l’Angleterre (le 27 juin).

La liste du Panama :

Gardiens : Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), Cesar Samudi (CD Marathon)

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Défenseurs : César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).

Milieux : Anibal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).

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Attaquants : Ismaël Díaz (Leon), Cecilio Waterman (Universitad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)