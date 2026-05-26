Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel CDM

CdM 2026 : la liste du Panama avec Amir Murillo

Par Kevin Massampu
1 min.
Michael Murillo réalise des débuts prometteurs avec l'OM. @Maxppp

Les sélections nationales continuent de divulguer leur liste de joueurs pour la Coupe du Monde, qui approche à grands pas. Ce mardi, le Panama a dévoilé le nom des 26 joueurs qui prendront part au Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le sélectionneur Thomas Christiansen, en charge de la sélection panaméenne depuis 2020, a notamment convoqué l’ancien Marseillais, Amir Murillo.

La suite après cette publicité
FEPAFUT
LOS 26🇵🇦❤️ #MareaQueLate
Voir sur X

Au programme de cette sélection, deux rencontres amicales face au Brésil, le 31 mai, puis la République Dominicaine, quatre jours plus tard. La Marea Roja se rendra ensuite aux États-Unis pour entamer son Mondial. Dans le groupe L, les Panaméens affronteront d’abord le Ghana (le 18 juin), avant de jouer les deux favoris de cette poule que sont la Croatie (le 24 juin) et l’Angleterre (le 27 juin).

La liste du Panama :

Gardiens : Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), Cesar Samudi (CD Marathon)

La suite après cette publicité

Défenseurs : César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).

Milieux : Anibal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).

La suite après cette publicité

Attaquants : Ismaël Díaz (Leon), Cecilio Waterman (Universitad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Panama
Amir Murillo
Thomas Christiansen

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Panama Flag Panama
Amir Murillo Amir Murillo
Thomas Christiansen Thomas Christiansen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier