JT Foot Mercato : les derniers défis de Karim Benzema

La suite après cette publicité

KB9 veut marquer l'histoire du ballon rond

Lors d'une longue interview au journal L'Équipe, Karim Benzema s'est exprimé sur les derniers défis qu'il s'est donnés pour la fin de sa carrière. La saison dernière, l'attaquant du Real Madrid n'était pas loin de remporter le Ballon d'Or : «Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles». On rappelle qu'il a terminé 4e la saison dernière et qu'à la suite d'un récent changement de règlement, le trophée sera désormais attribué à l'issue de la saison de chaque saison, et non plus en fin d'année. L'autre défi du Français concerne l'équipe de France et le titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus détenu par Thierry Henry. «Il m'en manque quinze. Ça va en fait, il n'y a plus beaucoup d'écart. De toute façon, tous les records sont battus un jour. Ceux des autres, mais les miens aussi».

La prolongation de Kylian Mbappé, une affaire d'Etat

Faisant partie des personnalités les plus influentes dans le monde par son image mais aussi ses performances sur le terrain, le sujet de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est même devenue une affaire d'Etat tant en France qu'au Qatar, comme le révèle le journaliste d'investigation Romain Molina. Des révélations qui font même la Une en Espagne, comme le relaye AS sur son site. Il est expliqué qu'Emmanuel Macron tente d'empêcher Kylian Mbappé de quitter Paris pour éviter de perdre le plus grand talent générationnel que possède le football français en ce moment. Au Qatar, si l'Emir rêvait de voir son PSG remporter la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde, le but aujourd'hui est de pouvoir compter sur celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement. Le suspens reste entier concernant l'avenir du Bondynois.

L'OM boucle la résiliation de contrat d'Alvaro Gonzalez

L'aventure entre Álvaro González et l'Olympique de Marseille est sur le point de toucher à sa fin. Arrivé sur la Canebière en 2019, le défenseur espagnol a été relayé au fond de la hiérarchie des défenseurs centraux par Jorge Sampaoli cette saison. Le joueur de 32 ans a même été écarté par le tacticien argentin après son refus de quitter le club marseillais cet hiver. Selon nos informations, le défenseur central va résilier son contrat avec l'OM dans les prochains jours. Les montants de l'opération n'ont pas filtré, mais le club de Marseille va lâcher un gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine, qui avait pourtant prolongé l'an dernier jusqu'en 2024.