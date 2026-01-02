Menu Rechercher
PSG : absence plus longue que prévu pour Matvey Safonov

Matvey Safonov pensait tenir le bon bout au PSG, profitant de la méforme de Lucas Chevalier, et patatras. Héros du PSG lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, le gardien russe s’est malheureusement blessé à la main gauche sur la fameuse séance de tirs au but où il a repoussé 4 tentatives. Il souffre d’une fracture. Dans un premier temps, il devait observer un repos compris entre 3 et 4 semaines mais son indisponibilité risque de s’allonger encore un peu.

D’après L’Equipe, le portier de 26 ans aura plutôt besoin de 5 à 6 semaines avant d’être à nouveau opérationnel, soit début février. L’ancien de Krasnodar a d’ores et déjà repris le chemin de l’entrainement avec une protection à la main gauche le contraignant à ne pas utiliser son membre. Après avoir laissé la place à Renato Marin en 32e de finale de Coupe de France, Lucas Chevalier devrait retrouver le onze de départ ce week-end pour le derby contre le PFC.

