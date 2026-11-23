Tout va bien au Real Madrid depuis plusieurs semaines. Malgré la frayeur de ce week-end face au Celta de Vigo (victoire 2-1), le club madrilène reste sur neuf victoires de rang toutes compétitions confondues. Une série qui porte forcément le sceau de José Mourinho. Arrivé pour remettre de l’exigence dans les rangs des Merengues, le Portugais connaît un début de mandat satisfaisant.

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Une autre illustration de son côté intraitable a eu lieu ce lundi à l’entraînement. Alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé reçoivent le PSV Eindhoven ce mardi en Ligue des Champions (21h), Mourinho n’était pas content de ses joueurs à l’entraînement ce lundi. Lors d’une phase de conservation qui a été filmée par la presse, on voit le Special One pousser un énorme coup de gueule contre ses joueurs : «Vous dormez, putain !» Une séquence qui démontre bien le degré d’investissement que demande Mourinho auprès de ses joueurs.