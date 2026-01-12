Le monde du football français rend hommage à Rolland Courbis

Voilà le genre de nouvelles que personne n’aime entendre. Un peu plus de deux semaines après la triste disparition de Jean-Louis Gasset, Rolland Courbis nous a quittés ce lundi. Un décès qui plonge forcément le monde du football français dans un deuil douloureux. Personnage apprécié de tous, le natif de Marseille avait beaucoup apporté au football français à de nombreux étages. Après une carrière de 14 ans qui lui a permis d’évoluer sous les couleurs de l’OM, l’AC Ajaccio, l’Olympiacos, Sochaux, Monaco et Toulon, l’ancien défenseur central est devenu par la suite entraîneur. Reconnu pour son franc-parler et son accent marseillais qui le distinguait des autres, Rolland Courbis s’est pleinement épanoui dans cette reconversion.

Les clubs français et la LFP font le deuil de Rolland Courbis

Entraîneur émérite, il a mené de grandes équipes françaises dans sa carrière. Connu pour son leadership et ses qualités managériales, Courbis était respecté auprès de ses joueurs et cette réputation lui a permis d’entraîner de grands clubs comme les Girondins de Bordeaux, l’OM, le RC Lens, Toulouse ou encore le MHSC. Déjà endeuillé par la perte tragique de Jean-Louis Gasset, le club de la Paillade a également rendu un hommage vibrant à celui qui a été entraîneur du club héraultais à deux reprises dans sa carrière ce lundi sur les réseaux sociaux : «le MHSC a appris avec une profonde tristesse la disparition de Rolland Courbis. Entraîneur du MHSC à deux reprises (2007-2009 et 2013-2015), Rolland avait notamment ramené le MHSC dans l’élite en mai 2009. A sa famille, ses proches, aux amoureux du football, nous nous associons à votre peine et présentons nos plus sincères condoléances. Adieu Rolland.» Jean-Louis Gasset et Rolland Courbis nous avaient d’ailleurs offert l’un des plus grands matches de l’histoire de la Ligue 1 lors de la saison 1998-1999. Mené 4-0 à la mi-temps par le Montpellier de Gasset, l’OM de Courbis avait finalement inversé la vapeur au retour des vestiaires pour s’offrir un succès historique (5-4). Un peu plus de 26 ans plus tard, les deux hommes se sont tragiquement éteints à 72 ans à 17 jours d’intervalle.

Apprécié pour son authenticité et pour sa manière de traiter les gens avec respect peu importe leur position dans la hiérarchie, Courbis a laissé une trace indélébile auprès des amoureux du football français. Alors que Rennes, l’un des derniers clubs qu’il a entraîné en 2016, a également écrit un texte pour lui faire un dernier adieu, le message de l’OM. Né et formé sur la Canebière, Courbis représentait ce football qui se parle fort et qui s’aime de manière inconditionnelle. Ainsi, l’Olympique de Marseille a tenu à adresser un dernier message à l’homme qui représentait peut-être le mieux le football à la Marseillaise et qui avait notamment donné le surnom Zizou à Zinedine Zidane : «l’Olympique de Marseille a appris avec une profonde émotion le décès de Rolland Courbis. Le club perd une figure de son histoire, un entraîneur emblématique et une personnalité incontournable du football français. Avec Rolland Courbis disparaît une voix, un regard, une passion, qui ont marqué l’Olympique de Marseille et bien au-delà. Formé à l’OM, il participe à la conquête du doublé 1971/1972 et fait son retour au club à la fin des années 1990 pour en devenir l’entraîneur. Homme de caractère, de convictions et de terrain, il a toujours défendu un football vivant, généreux, porté par l’engagement collectif. Sa connaissance profonde du vestiaire, sa capacité à fédérer et à transmettre ont marqué des générations de joueurs. Marseillais de cœur, il incarnait un football populaire et vivant. Son accent, reconnaissable entre mille, portait une parole franche, directe, souvent passionnée, toujours sincère. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont croisé sa route dans le monde du football. Rolland Courbis laissera une empreinte indélébile dans la mémoire du football français et dans le cœur du peuple olympien.» Outre le message de tous les clubs parmi lesquels il est passé, d’autres clubs ont tenu à rendre hommage à cette figure française comme l’OL ou encore l’USL Dunkerque qui ont écrit des messages touchants après la mort de Courbis. Le PSG a également écrit un message classe pour honorer la mémoire de Rolland Courbis : «le Paris Saint-Germain adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Rolland Courbis. Le Club salue la mémoire d’un entraîneur passionné et d’un consultant emblématique, qui aura marqué les esprits par sa personnalité et son amour du jeu.»

Le monde des médias également très touché par la mort de Rolland Courbis

Après avoir tant contribué pour le football français, il fallait également que des entités qui représentent le ballon rond dans l’Hexagone s’expriment. Alors que Didier Deschamps puis Ousmane Dembélé se sont fendus de messages touchants à l’encontre d’une personne qui a compté dans leurs vies, la LFP a tenu à écrire un long texte pour permettre à tout le monde de se rappeler l’importance de l’homme pour le football français pendant plusieurs décennies : «la Ligue de Football Professionnel a appris avec une profonde tristesse le décès de Rolland Courbis, à l’âge de 72 ans, personnage emblématique du football français. Après avoir fait ses débuts lors de la saison 1971-1972, à l’Olympique de Marseille, l’ancien défenseur de formation s’était construit un palmarès impressionnant avec le club phocéen, en remportant trois titres de champion de France. Il s’était envolé par la suite pour l’AC Ajaccio, notamment, mais c’est à Sochaux (116 matchs), à l’AS Monaco (155 matchs) et au SC Toulon (101 matchs) que Rolland Courbis a le plus longtemps évolué. Son parcours d’entraîneur est tout aussi impressionnant, avec des passages remarqués sur les bancs des Girondins de Bordeaux, du Toulouse FC ou encore de l’Olympique de Marseille, avec qu’il avait atteint la finale de la Coupe UEFA en 1999. Devenu consultant, pour RMC dès 2005, « Coach Courbis » comme il était surnommé, était devenu une figure médiatique importante, avant d’intégrer la bande de « L’Équipe du Soir » en 2024. La Ligue de Football Professionnel adresse ses pensées et ses condoléances les plus sincères à sa famille et l’ensemble de ses proches.»

Car oui, outre sa riche carrière de joueur puis d’entraîneur, Rolland Courbis s’était également fait connaître pour sa reconversion dans le monde des médias. Fin connaisseur du jeu et doté d’une grande expérience, ses expertises ont longtemps été écoutées avec la plus grande attention sur les ondes de la radio puis à la télévision. N’hésitant pas à dire ce qu’il pensait et à exprimer son opinion de manière ferme, il n’a jamais sombré dans le manque de respect ou n’a jamais fait la polémique pour avoir dit un mot plus haut que l’autre. Une force qui démontre la qualité rare de l’être humain qu’était Rolland Courbis. Toujours bienveillant, il avait également marqué tout le monde avec sa voix, reconnaissable parmi des centaines. Suffisant pour marquer ceux qu’il a côtoyés à l’antenne comme Luis Fernandez, qui a tenu à rendre hommage à son ancien acolyte dans sa carrière puis sur les ondes : «c’est quelqu’un que j’ai beaucoup apprécié, aimé. C’était quelqu’un d’attachant avec son parler et ses expressions. On avait six ans d’écart. On s’est croisés sur le final. Quand j’ai eu une blessure importante du côté de Paris, je suis parti sur la Côte d’Azur. Avant de signer à l’AS Cannes, il était venu me voir, il voulait que je signe absolument à Toulon. Il était l’entraîneur, c’était le premier à avoir pensé à moi. Je suis très triste d’apprendre sa disparition. C’était toujours un plaisir d’être à ses côtés et de discuter avec lui. Quand on était joueur et entraîneur, il avait ses points de vue, ses visions. Rolland avait cette façon de dire gentiment et calmement. Il avait la connaissance du football. C’était un grand professionnel. J’ai pris du plaisir à le côtoyer sur les antennes de RMC.» Vous l’aurez compris, le football français a perdu l’un de ses plus éminents connaisseurs et l’une des figures qui faisait le plus l’unanimité…