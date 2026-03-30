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Raphaël Guerreiro quitte le Bayern Munich

Par Samuel Zemour
1 min.
Raphaël Guerreiro, au Bayern Munich @Maxppp

Le Bayern Munich et Raphaël Guerreiro ont décidé d’un commun accord de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison. Arrivé en 2023 en provenance du Borussia Dortmund, l’international portugais de 32 ans quittera donc le club bavarois libre de tout contrat, après avoir notamment remporté une Bundesliga et une Supercoupe d’Allemagne.

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Nach drei erfolgreichen Jahren wird Raphaël Guerreiro den FC Bayern im Sommer verlassen. Bis dahin geben wir gemeinsam alles, um die Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden! 🔴⚪️💪

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Durant son passage à Munich, Guerreiro a disputé 89 matchs, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives. «Nous tenons à remercier sincèrement Rapha pour le temps qu’il a passé avec nous : nous avons toujours pu compter sur lui sur le terrain, et il fait partie de ces personnes qui apportent une véritable plus-value à n’importe quel vestiaire», a indiqué le dirigeant Max Eberl, sur le site officiel du club.

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