Rennes - Olympiakos : les compositions officielles

Le Stade Rennais reçoit l’Olympiakos au Roazhon Park, une rencontre de la 4e journée de la Ligue Europa. Les Bretons sont actuellement 13es avec 5 points, ils restent sur un match nul 2-2 sur la pelouse de la Juventus. En face, les Grecs sont 5es, trois victoires en autant de matchs joués, une équipe en grande confiance. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur notre site.

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Franck Haise aligne son équipe en 3-5-2. Samba au but, Oliveira titulaire en défense centrale avec Cresswell et Rouault. Reynolds et Nagida sont alignés comme pistons, Szymanski est présent au milieu de terrain avec Thomasson et Camara. Enfin en attaque, on retrouve un duo, Dia et Tamari.

Chez les visiteurs, on démarre en 4-2-3-1. Ortega dans la cage, Retsos et David Carmo forment la charnière centrale, Saliakas et Onyemaechi sont les latéraux. Hezze et Puerta sont présents dans le coeur du jeu, Gustavo Sa un cran plus haut. Pour le secteur offensif, Bailey et Fortounis sur les ailes, Gonzalez évoluera comme avant-centre.

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Les compositions

Rennes :

Olympiakos :