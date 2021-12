OM : Jorge Sampaoli annonce deux joueurs touchés par le Covid

La suite après cette publicité

Présent aux côtés de Leonardo Balerdi, Jorge Sampaoli se trouvait, ce vendredi, en conférence de presse avant la rencontre, prévue ce dimanche, entre l'Olympique de Marseille et Chauvigny comptant pour les seizièmes de finale de la coupe de France. L'occasion pour le coach argentin de faire le point sur son effectif et notamment de revenir sur la crise sanitaire qui frappe de plein fouet la planète football. Et à ce titre, l'OM n'est pas épargné...

«Le Covid aura un rôle très important dans ce qu’il va arriver en France et dans le monde. Les cas se multiplient à une vitesse très rapide. Pour le moment nous avons deux cas. Il seront absents et forfaits pour le match (ndlr : face à Chauvigny). Il faut prendre beaucoup de précautions car ça ne fait que grimper», a ainsi annoncé Jorge Sampaoli ce vendredi. Si aucun nom n'est officiellement sorti pour l'heure, il pourrait toutefois s'agir, selon nos informations, de Konrad De La Fuente et Pol Lirola, tous deux absents du dernier entrainement.