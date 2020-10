Le Betis trolle l'arbitrage du Clasico

La suite après cette publicité

Ce samedi, le Real Madrid s'est adjugé le Clasico face au FC Barcelone en allant gagner 3 buts à 1 au Camp Nou. Alors que Modric et Valverde ont marqué les deux autres buts madrilènes, Sergio Ramos a obtenu puis transformé un penalty. Un coup de sifflet litigieux, alors que Clément Lenglet a tiré le maillot du capitaine merengue.

Une situation qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, et même parmi les autres clubs de Liga. Ainsi, le Bétis Séville s'est fendu d'un tweet pour critiquer l'arbitrage, et plus particulièrement un manque d'uniformité entre les arbitres. Le club andalou est ainsi revenu sur une action similaire entre le défenseur de la Real Sociedad, Le Normand, et leur joueur, Sanabria. Sur ce coup-là, les Verts et Blancs n'ont pas obtenu de penalty.