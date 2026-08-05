La presse tchèque se paye l’OL, l’Angleterre est désabusée du cas Jadon Sancho

L’OL piqué par la presse tchèque

Battu 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire aller de Ligue des Champions, l’OL n’a pas échappé aux critiques. Notamment en République Tchèque. La presse tchèque en a profité pour lâcher une petite pique aux joueurs lyonnais : «La quatrième équipe de la dernière Ligue 1 est arrivée à Prague après une préparation complète, les joueurs avaient les jambes lourdes et pendant le match, ils se comportaient parfois comme si rien ne pouvait leur arriver. Leur entraîneur portugais Paulo Fonseca sautillait furieusement et gesticulait avec irritation. Il n’aimait pas la façon dont ses joueurs jouaient dans leurs propres 16 mètres, attirant les Spartiates les plus affamés dans des occasions avec des passes lentes et leur offrant des opportunités gratuitement.» Attention au retour de bâton la semaine prochaine, mais pour le moment, c’est bien le Sparta Prague qui affrontera le vainqueur du tour préliminaire entre Fenerbahçe et Sturm Graz.

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Jadon Sancho, talent gâché qui frustre l’Angleterre

Talent générationnel du foot anglais, Sancho vit une descente aux enfers assez impressionnante. Après un nouvel échec à Aston Villa, l’international anglais devrait rebondir en Arabie saoudite, une trajectoire décevante vu le talent du joueur. Il semble très loin le joueur brillant de Dortmund puisqu’il s’entraîne aujourd’hui avec un club de 10e division anglaise. «L’époque où le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et l’élite du football se battaient pour attirer l’attention de Sancho est révolue depuis longtemps»., écrit le Daily Mail qui tente de comprendre le pourquoi du comment. Il y a tout de même quelques arguments, notamment des retards réguliers et un comportement qui a trop souvent fait débat. Entre ses problèmes personnels, des choix de carrière discutables, des mauvais contextes et tout le reste, Jadon Sancho est tombé très bas. Il n’y a eu que son retour à Dortmund en 2024 qui a soulevé quelques espoirs, vite retombés lorsqu’il a rejoint Chelsea. A présent, l’ailier anglais devrait tenter de relancer sa carrière dans le Golfe, ou simplement de la continuer dans l’anonymat le plus total. Et si rien ne bouge, Jadon Sancho rejoindra la très longue liste des talents gâchés.

Benjamin Pavard bloque une signature de l’Inter Milan

L’Inter Milan est tout proche de s’offrir un nouveau défenseur. Accord total trouvé pour Cristian Romero autour d’un transfert de 35 M d’euros et 5 de bonus. Mais pour le moment, l’Inter Milan ne peut pas boucler l’opération puisqu’il faut attendre un départ de Benjamin Pavard. Et l’ancien défenseur de l’OM vient tout juste de refuser les offres de Benfica et Galatasaray…