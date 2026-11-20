La Ligue 1 est de retour ! Après la semaine consacrée à la trêve internationale, le championnat de France reprend ses droits. Et à Rennes, la direction a décidé de mettre un petit coup de pression à Franck Haise. Revenu en Bretagne en février 2026, l’entraîneur de 55 ans reste sur deux défaites consécutives face à Nice (2-5) et Lille (1-2). Deuxièmes au soir de la huitième journée, les Rouge et Noir ont chuté à la huitième place du classement. Même s’ils ne sont qu’à quatre points du podium, le représentant de la famille Pinault, Nicolas de Tavernost, avait signé une sortie médiatique très remarquée le 17 novembre dernier dans les colonnes d’Ouest-France. « Nous avons une interrogation et une inquiétude sur les résultats de l’équipe première. Elle n’est pas au niveau que l’actionnaire a fixé sur la saison : être européen, a minima en Ligue Europa, or aujourd’hui nous sommes huitièmes. »

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Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Lorient, Franck Haise a été invité à réagir aux déclarations de l’ancien patron de M6 et de LFP Media. Sans surprise, l’ancien coach du RC Lens a moyennement apprécié les propos du confident de la famille Pinault. « C’est normal que des gens puissent s’exprimer dans le club. Est-ce que cela peut être salutaire quelque part ? Je ne sais pas si ce sont les articles de presse ou les interviews qui permettent aux joueurs de faire de meilleurs choix sur le terrain ! Les objectifs sont connus, partagés, je ne les ai pas découverts. Ma pression, elle est de faire progresser mon équipe, de la rendre plus solide et meilleure collectivement, et surtout de gagner des matches ! Il y a un mois, on était deuxième, là on est 8e, mais les bilans je ne les fais pas après 8 ou 10 journées », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Ouest-France.

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Haise se défend

Et ce n’est pas tout. Dans son interview, Nicolas de Tavernost avait également rappelé à Haise que les jeunes avaient une place importante dans le projet du SRFC. « Ce n’est pas l’actionnaire qui fait l’équipe, simplement il y a des orientations importantes pour le club : Franck Haise sait l’objectif européen, et il sait que dans le modèle de Rennes, les jeunes doivent avoir du temps de jeu et progresser. » Et là encore, Haise s’est défendu. Après avoir rappelé qu’il utilisait énormément les joueurs post-formés tels que Nagida ou Aït Boudlal, l’entraîneur rennais assure qu’il implique de nombreux jeunes du centre de formation aux entraînements, mais qu’il ne peut pas se permettre de travailler avec un effectif élargi.

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Le Stade Rennais a-t-il eu raison de mettre la pression à Franck Haise ? Oui, c'est le jeu après deux défaites consécutives en L1. Oui, le classement du début de saison était trompeur. Rennes n'est pas séduisant. Non, Rennes n'est qu'à quatre points du podium. On ne fait pas de bilan après 10 journées Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« C’est dans l’ADN du club, c’est un sujet que je connais très bien. (…) Il y a 22 joueurs de champ, cela amène certains choix et certaines difficultés pour laisser un peu plus de place à certains, y compris à l’entraînement. (…) Pour un ou deux profils qui sont dans le groupe pro, comme Do Marcolino ou Legendre, je préfère encore les faire jouer régulièrement en N2 plutôt que d’être 20e ou 21e avec nous. Je n’ai jamais vu autant de joueurs de la formation en neuf mois ici, encore seize pendant ces dix jours de trêve internationale. (…) Il y a des étapes. Plus ils peuvent s’entraîner avec nous, mieux c’est, mais je ne peux pas avoir 30 joueurs à l’entraînement. » C’est dit.