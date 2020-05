Les cadors de Bundesliga s'arrachent Malang Sarr

Véritable phénomène de précocité, Malang Sarr (21 ans) reste sur quatre saisons pleines avec l'OGC Nice. Arrivant en fin de contrat cet été avec les Aiglons, l'international Espoirs attire de nombreuses équipes et plus particulièrement en Bundesliga. Le défenseur central capable d'évoluer latéral gauche plaît surtout à quatre formations allemandes comme le révèle Sport 1. Le RB Leipzig et le TSG Hoffenheim sont sur les rangs.

Cependant, deux équipes sont bien mieux placées pour l'instant, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. Deux équipes qui sont en course pour une place en Ligue des Champions l'an prochain. Les Fohlen ont d'ailleurs manqué de peu son arrivée. L'an dernier, le coach Marco Rose avait téléphoné au joueur et le directeur sportif Max Eberl s'était rendu à Nice pour négocier. Cependant, l'arrivée du groupe Inéos à la tête des Aiglons a mis fin à l'opération. Un rendez-vous manqué pour mieux se retrouver ?