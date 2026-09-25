Charles De Ketelaere confirme des discussions avec le PSG

Cet été, le Paris Saint-Germain a laissé filer Gonçalo Ramos à l’AC Milan en échange de 74 M€. Un joli transfert pour un élément qui était cantonné à un rôle de remplaçant. Le club de la capitale a donc été obligé de remplacer son buteur portugais. Au final, les Rouge et Bleu ont jeté leur dévolu sur le champion du monde espagnol Ferran Torres. Un choix qu’ils ne regrettent pas puisque l’Espagnol a inscrit 4 buts en 5 matches de Ligue 1. Mais avant de recruter le joueur du FC Barcelone, les Parisiens ont pensé à l’international belge de l’Atalanta, Charles De Ketelaere (25 ans). Un intérêt que le natif de Bruges a confirmé ce vendredi.

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« Il y a eu des équipes intéressées, mais quand tu vois les sommes de transfert sur le marché actuel, ce n’est pas toujours simple de partir. Je sais que l’Atalanta demandait beaucoup. Oui, je pense que ça tournait autour de cette somme (50 M€, ndlr). Mais il faut trouver une équipe qui met ça. En Premier League, plusieurs équipes peuvent le faire, mais ça ne s’est pas fait. J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. Je suis content à l’Atalanta. Je sais à quel point c’est important d’être titulaire depuis mon aventure à l’AC Milan. J’aimerais me battre un jour pour des titres. J’ai cette ambition, mais j’ai 25 ans et j’ai encore le temps », a-t-il confié à la Dernière Heure.