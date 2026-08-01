Barcelone : les premiers mots de Jesse Bisiwu

Au lendemain de son officialisation de transfert au FC Barcelone, Jesse Bisiwu a livré ses premières impressions. Le jeune ailier belge de 18 ans s’est dit très heureux de rejoindre le club catalan et a assuré avoir été accueilli « comme dans une grande famille ». Il a également révélé avoir déjà échangé avec Hansi Flick, promettant de travailler dur et de répondre présent dès que son entraîneur fera appel à lui.

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🎙️ Hear Bisiwu's first words as a blaugrana. pic.twitter.com/a26iDF42gW — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2026

Le nouveau joueur du Barça a aussi décrit son style de jeu, expliquant qu’il aime provoquer ses adversaires en un contre un et prendre du plaisir avec le ballon. Enfin, Bisiwu n’a pas caché son admiration pour Raphinha et Lamine Yamal, qu’il considère comme des références, tout en affirmant son ambition de s’imposer à son tour sous les couleurs blaugrana.