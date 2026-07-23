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Ligue 1

L’OM piste le remplaçant de Mason Greenwood en Ligue 2

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Keito Nakamura (Japon) @Maxppp

L’Olympique de Marseille n’a plus un sou et doit donc se creuser les méninges pour recruter intelligemment. Et pour compenser le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, La Provence annonce que les Phocéens scrutent en Ligue 2 et plus précisément du côté de Reims. Le quotidien indique que l’OM s’est renseigné sur l’international japonais (29 sélections, 11 buts) Keito Nakamura.

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Joueur de Reims depuis 2023 et sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier gauche âgé de 25 ans sort d’une bonne saison en L2 (14 buts, 3 passes décisives en 32 matches) et voudrait partir. L’OM n’est pas passé à l’action, mais la valeur marchande de Nakamura (au moins 10 M€) risque d’être un sérieux frein pour un éventuel transfert sur la Canebière.

Pub. le - MAJ le
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